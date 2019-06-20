20.06.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политические убийства, Украина
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Кто будет следующими за Тымчуком: Названы фамилии

Смерть одного из главных пропагандистов гражданской войны на Украине – депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука – предостережение для других участников разжигания межнациональной розни – прежде всего, фальсификатора истории Владимира Вятровича и обслуживающего Петра Порошенко «политолога» Тараса Березовца.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел посредством вашей программы обратиться к Вятровичу, Тарасу Березовцу на примере господина Тымчука. Не знаю, сам убился он, убили его, или это случайный случай, но что-то мне подсказывает, что ближайшее время подобные вещи будут происходить именно с теми, кто имел доступ и непосредственно участвовал, и, возможно, имеет доказательство в разных махинациях обмана и преступлений против украинского народа. Поэтому, если у вас есть именное оружие, лучше уберите его подальше», – призвал журналист.

Ранее бывший украинский парламентарий Вадим Колесниченко в комментарии «ПолитНавигатору», опровергая версию с самоубийством, предположил, что смерть депутата связана с тем, что Тымчук слишком много знал.

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