Куда ещё должно шандарахнуть, чтобы ввели КТО? – Мардан

14.10.2022  20:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не беспокоится по поводу того, как белорусы воспримут новость об объявлении КТО, в то же время создаётся ощущение, что, находясь в куда более жёстких условиях, Россия всё ещё остаётся «в 2018 году».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не беспокоится по поводу того, как белорусы воспримут новость об...

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«Удивительно, в мирной счастливой синеокой Белоруссии понимают степень угрозы на её границах, объявляют режим КТО, проводят учения, проводят мобилизацию резервистов. А в РФ, где вчера шандархнули по жилой многоэтажке (сработало ПВО, сбило украинскую ракету, и часть упала на крышу многоэтажки) – у нас нет режима КТО даже в приграничных областях, даже в Белгороде, который ежедневно обстреливается. Даже в русском Херсоне, где война идёт, где ДРГ украинские работают, там тоже нет режима КТО.

То есть в Белоруссии режим КТО есть, и Лукашенко дорогой совершенно не беспокоится по поводу, как белорусы воспримут эту новость. Он исходит из того, что нормальные люди нормально воспримут эту новость», – отметил он.

«А у нас – нет, у нас всё ровно, у нас 2018-й год, даже в Белгороде, даже в Брянске, даже в Калужской области, в которой вчера сбили беспилотник. Калужская область – это уже граница с Московской областью. У нас режима КТО нет», – удивился Мардан.

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