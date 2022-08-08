Кулеба засобирался в Африку – продавать зерно и агитировать против Москвы

08.08.2022  08:32 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Африка, Дзен, Зерно, Политика, Украина
Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью нынешнего года планирует посетить страны Африки.

Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью нынешнего года планирует посетить страны Африки. Об...

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«Министр иностранных дел нашего государства, несмотря на то, что сейчас война и острая ситуация планирует осенью ехать, будет большое политическое его путешествие по странам Африканского континента. Я не могу это сейчас сделать из-за войны, я планировал до войны, но уверен, что после войны это сделаю», – заявил Зеленский.

Зеленский считает, что страны Африки не могут иметь нейтральную позицию относительно украинской войны с Россией, поскольку она будет иметь последствия и для них.

Ранее Кулеба сообщал, что в ближайшее время планирует посетить страны Африки в рамках активизации отношений Украины с этим континентом. Он отметил, что будет от 4 до 5 стран. По его словам, это будут исключительно страны Субсахарской Африки.

Напомним, на минувшей неделе Зеленский прочел онайн-встречу с африканскими журналистами, на которо призвал власти стран континента не принимать у себя чиновников и политиков из России.

Украина рассчитывает возобновить контракты на поставку пшеницы и кукурузы, сорванные форс-мажором из-за блокады черноморских портов, которая была прекраена только недавно.

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