Кулеба засобирался в Африку – продавать зерно и агитировать против Москвы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью нынешнего года планирует посетить страны Африки.
Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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«Министр иностранных дел нашего государства, несмотря на то, что сейчас война и острая ситуация планирует осенью ехать, будет большое политическое его путешествие по странам Африканского континента. Я не могу это сейчас сделать из-за войны, я планировал до войны, но уверен, что после войны это сделаю», – заявил Зеленский.
Зеленский считает, что страны Африки не могут иметь нейтральную позицию относительно украинской войны с Россией, поскольку она будет иметь последствия и для них.
Ранее Кулеба сообщал, что в ближайшее время планирует посетить страны Африки в рамках активизации отношений Украины с этим континентом. Он отметил, что будет от 4 до 5 стран. По его словам, это будут исключительно страны Субсахарской Африки.
Напомним, на минувшей неделе Зеленский прочел онайн-встречу с африканскими журналистами, на которо призвал власти стран континента не принимать у себя чиновников и политиков из России.
Украина рассчитывает возобновить контракты на поставку пшеницы и кукурузы, сорванные форс-мажором из-за блокады черноморских портов, которая была прекраена только недавно.
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