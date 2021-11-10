«Московский язык господствует в Украине». Ницой не верит социологам

Новости Украины

Украинский язык на Украине продолжает оставаться популярным лишь преимущественно в сельской местности.

Об этом говорили участники эфира на «4 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«78 процентов украинцев считает «соловьиную» своим родным языком, а 18 – русский», – озвучила телеведущая свежие данные опроса фонда «Демократические инициативы».

Социологию прокомментировала киевская писательница-националистка и отъявленная русофобка Лариса Ницой.

«Местами стало больше [украинского языка], а местами нет, дальше продолжает господствовать московский язык в Украине. Казалось бы, на бытовом уровне – «какая разница?», но, собственно, это и угрожает возвращением к предыдущему плохому состоянию. Например, я живу в доме, где почти 400 квартир, на которые если 10 украиноязычных семей наберётся, то это и всё. Все остальные разговаривают на московском языке, с детьми на московском языке, детки на площадке на московском языке играются и говорят между собой», – признала националистка.

«Конечно, меня очень радуют эти цифры. Может, люди так и говорят, я очень хочу в это верить, но это, наверное, если брать картинку по всей Украине. А если брать города, то они и до сих пор находятся в плену советском, в плену московском. Всё-таки преимущественно у горожан звучит московский язык. Мне бы хотелось, чтобы эти 78 процентов и в городах уже зазвучали», – добавила Ницой.

Неожиданно для себя с националисткой был вынужден согласиться украинский политический аналитик Сергей Лозовский.

«Вы серьёзно верите в эти 78 процентов? Я больше согласен с пани Ларисой, хотя мы редко находим какую-то точку соприкосновения. Это не соответствует действительности. Если мы возьмём условно Ивано-Франковск, Закарпатье, то там такой язык, что его сложно понять. У них и русинский переплетен, и румынский. Это не хорошо или плохо, люди говорят на диалекте, на котором они привыкли. Если кто-то мне будет доказывать, что в Харькове 78 процентов или в Днепре, или даже в Запорожье, я этому просто откровенно не поверю», – сказал Лозовский.