Либерал Яшин как субъект информационной войны получил своё – юрист

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Схлопотавший арест за дискредитацию российских ВС московский либерал и ярый поклонник блогера-уголовника Алексея Навального Илья Яшин долго и упорно сам вёл свою судьбу к такой развязке.

Об этом в эфире «НТВ» заявил политический юрист, общественный деятель Виталий Серуканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнем с того, что перед тем, как получить уголовное обвинение, Илья Яшин получил ряд административных протоколов, ему давали финансовые штрафы и т.д. Он все время хихикал, хахакал, говорил «Что за суммы? Вы что, меня тут напугать решили?» и т.п. И человек продолжал упиваться проукраинскими фейками. Ладно бы, у него разок-два-три где-то что-то прошмыгнуло. Можно просто сравнить то, что гонит украинская пропаганда – СБУ, 72-го ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – подразделение ВСУ – ред.) – и то, что декламирует в России Яшин. Вы знаете, какое-то подозрительное совпадение. Классическое. «Буча» случилась? Тут же Яшин с этим фейком. Денисова гонит про какие-то изнасилования? Тут же Яшин с фейком. Извините, хохлы запускают, что кто-то из наших там высших руководителей куда-то пропал? Тут же Яшин выпускает видео! То есть, человеком этим зарабатывает. Но он-то не останавливается! Он продолжал свою деятельность. У него простая тактика: максимально поддерживать украинскую прозападную пропаганду, отделываясь легкими наказаниями», – сказал Серуканов.

«Надо ли вы этих условиях вспоминать, что он получал деньги от кого-то, что у него мутная кредитная история с квартирами, что он там бабушку свою куда-то сдал несколько лет назад? За это его из «Яблока» выгнали, сказали, мы с таким не хотим работать», – отметил телеведущий.

В ответ юрист согласился, что в биографии Яшина действительно найдется множество «черных страниц», которые нужно использовать.

«Он сейчас является субъектом информационной войны, поэтому нужно использовать все средства, чтобы дискредитировать этого человека. Если есть на него «черная база», значит, ее нужно выдавать. Он – нарушил закон, безусловно! Человек годами разбрасывать эти камни, теперь настало время эти камни собирать. Так устроена жизнь», – заявил Серуканов.