Либеральная оппозиция передралась из-за Явлинского и Навального

22.10.2021 21:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Распри среди российской несистемной оппозиции продолжаются. Даже эфемерные «неслыханные репрессии со стороны Кремля» не смогли объединить борцов с режимом.

Выяснилось, что председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Иваненко обращался к Европарламенту с призывом не присуждать премию Сахарова блогеру-уголовнику Алексею Навальному.

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«Я высказался категорически против этого. Несмотря на то, что он, конечно, политический заключенный, но премия Сахарова к нему не имеет ни малейшего отношения. Он националист, человек, который призывает к социальной розни, человек совершенно недемократических взглядов. Я крайне отрицательно отношусь к этому решению Европарламента. Я считаю, что это очень плохое решение, которое очень тяжело повлияет на развитие демократии – не только в России, но и в Европе», – пояснил Иваненко свою позицию в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский сравнил навальнистов с «большевиками-ленинцами» за то, что они помогли «сталинистам» из КПРФ получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму-2021 через систему «умного голосования» (УГ).

«Так называемые навальнисты нам чужды, как и все подобного рода вождистские группы, будь то националисты, сталинисты или путинисты. Их отличительная черта – органическая неспособность к диалогу, их удел – хейтерство, то есть, ненависть и травля несогласных с ними: они ведут себя как большевики-ленинцы, как «революционные матросы», которые в январе 1918 года с балконов Таврического дворца освистывали и запугивали депутатов Учредительного собрания в первый и последний день его заседания», – заявил Явлинский.

Федеральный политкомитет «Яблока» выступил со специальным заявлением о том, что намерен снять с регистрации тех своих членов, кто поддерживает Навального. Это не означает исключения из партии, но лишает таких членов возможности голосовать и участвовать в принятии решений. Также в «Яблоке» критикуют ставку навальнистов на уличные протесты.

Это вызвало бурления среди либералов. Даже беглый олигарх Михаил Ходорковский, ранее критически высказывавшийся по поводу УГ, выступил против «Яблока».

«Подвергся осуждению «Яблока» за.. поддержку УГ! Они мне сделали день! Правда – поддерживал, как символ солидарности с политзаключенными. К списку УГ надо было подходить критически. Не поддерживать попавших туда путинистов. Безусловная поддержка и безусловное отрицание УГ – ошибка», – написал он в своем телеграм-канале.

Ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина сравнила «список «Яблока» с украинским «Миротворцем», хотя в свое время она не возражала против внесения россиян в анналы скандального сайта.

«Яблоко» докатилось до списков врагов «яблока». На своём сайте они опубликовали список «агитаторов» Умного Голосования, которых они приравняли к сталинистам, сторонникам «национализма, левого популизма, национал-большевизма». Это такой яблочный «миротворец», в который вошли многие мои коллеги по «Эху Москвы», наши постоянные гости и эксперты. Я там тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать, господа демократы. Нет у вас ни стыда, ни совести», – возмущается Ларина в своем «фейсбуке».

После разразившегося в благородном семействе скандала в «Яблоке» произошел раскол. Группа членов партии опубликовала письмо, осуждающее решение политкомитета.

«Считаем, что сейчас руководство партии действует против всех тех, кто разделяет ценности партии. Это – настоящий публичный донос. Никто из нас, вступая в партию, не мог представить себе ничего подобного. Мы вынуждены признать, что сейчас руководство партии ведёт настоящую борьбу с гражданским обществом в России, и требуем прекратить эту борьбу и сложить полномочия», – говорится в заявлении.

Бывший прокремлевский, а теперь антикремлевский Политолог Глеб Павловский выступил с грубой критикой старейшей либеральной партии.

«Это что-то психопатическое. Зачем это тупое высказывание? Конечно, это умышленно и бессмысленно. Теперь по-новому можно рассмотреть всю 30-летнюю историю “Яблока” – это какая-то история вырождения. Необходимо какое-то восстание кадров внутри “Яблока”. Это просто унизительно – они ведь не смогут потом работать в политике с таким “хвостом”», – рассуждал Павловский в эфире «Эха Москвы».

Однако после коллективного осуждения «Яблока» распри в либеральной среде не прекратились. Беглый экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков обрушился с критикой на навальнистов, бежавших за рубеж. Он обвинил их в стремлении к исключительности и посоветовал «свои заслуги засунуть немножко поглубже» и «все понты свои убрать».