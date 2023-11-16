Лидеры арабских стран спокойны как удавы и ждут, когда Израиль напьётся крови всласть – Марков

Крупного военного конфликта на Ближнем Востоке не будет, поскольку на его угрозу уже давно бы отреагировал нефтяной рынок. Будет реализация плана «Авраамово соглашение» – купить согласие палестинцев, что единого государства у них не будет.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор «Института политических исследований», депутат Госдумы V созыва, государственный и общественный деятель Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность того, что другие страны будут туда втянуты, сегодня очень мала. Кстати, это можно легко проверить, стоит лишь посмотреть на динамику цен на нефть. Мировые трейдеры выставляют свои лоты цен на нефть на будущее, исходя из рисков большой ближневосточной войны. Если есть риск войны, если риск нового эмбарго арабских стран против стран Запада, поддержавших Израиль, как это было в 1973 году, то цены на нефтяные лоты будут поднимать. А они не поднимают, цена на нефть подскочила на какое-то время, а сейчас опять упала. То есть с точки зрения биржевых аналитиков, которые торгуют нефтью на миллиарды, и тесно связаны с правительственными структурами, с разведками, вероятность втягивания других стран и большой войны на Ближнем Востоке невелика. То есть – втягивания не будет», – пояснил он.

Марков добавил, что для большинства арабских стран палестинский ХАМАС намного страшнее и опаснее, чем Израиль.

«Для руководства арабских стран ХАМАС больше враг, чем Израиль. ХАМАС – это движение «Братьев мусульман». Арабский мир как бы разделён на низовое тоталитарное, радикальное, исламистское движение в лице «Братьев мусульман», а ХАМАС – это его палестинское отделение. С другой стороны – это монархии и военные, более-менее светские, которые не хотят отдать власть этим «Братьям мусульманам», и это главный резон. А улица требует поддержки этих радикальных исламистов», – уточнил эксперт.

По его оценке, с высокой долей вероятности, сейчас идут тайные переговоры следующего содержания.

«Израилю, то есть Нетаньяху, западники и арабы говорят: вы имеете право отомстить, мы понимаем, убейте в 10 раз больше палестинцев, чем они убили израильтян. После этого давайте останавливаться. ХАМАС убил по последним данным 1200 израильтян, израильтяне убили 11 тысяч палестинцев. Думаю, что близка эта цифра к насыщению в 10 раз, где-то через неделю Израиль объявит о том, что он уже поубивал большинство лидеров ХАМАС. Вчера они объявили о том, что ХАМАС уже потерял контроль над Сектором Газа, что главный штаб разгромлен и так далее. Пойдут такие заявления, ситуация успокоится, перед всеми встанет вопрос: собственно, кто будет контролировать Сектор Газа? Израиль не хочет, потому что у Израиля есть опыт поражения в партизанской войне от Хезболлы в Ливане в 2006 году. Израиль хочет, чтобы оккупацией Сектора Газа занялся не он, не Израиль, а ФАТХ. Это другая часть палестинцев, которая контролирует Западный берег реки Иордан, другую часть Палестины. Это главный их план. Либо, чтобы какие-то арабские страны, тот же соседний Египет. А руководство Египта ненавидит тот же ХАМАС и «Братьев мусульман». Египет объявил ХАМАС террористическим государством, и египетские военные свергли президента от «Братьев мусульман» несколько лет назад. И, соответственно, Саудовская Аравия должна платить за этот проект. Такие варианты плана», – подчеркнул Марков.

Он отметил, что в основе той же американской политики на Ближнем Востоке, как ни странно, лежит план экс-президента Дональда Трампа «Авраамово соглашение».