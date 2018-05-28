28.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Лишь юг и восток Украины еще сопротивляются НАТО

Количество сторонников НАТО выросло на Украине. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил социологи Евгений Копатько.

«По данным опросов начала этого года, менее 50% выступают против вступления в НАТО. Раньше было далеко за 50. Сейчас против более 30%. Но есть одна интересная динамика: на востоке и юге Украины количество противников вступления в НАТО номинально больше, чем сторонников. На западе почти поголовно все за, – сказал Копатько.

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Он полагает, что Украина попала под геополитический размен.

«Какую задачу не решили США на постсоветском пространстве? Они приблизили максимально НАТО, создали недружественные режимы на границе с РФ. Развязали гражданский конфликт на Украине. Через 20 лет после развала Союза у нас тотальная конфликтная ситуация», – сказал Копатько.