28.05.2018, Москва, Елена Острякова
  587 просмотров
НАТО, Опрос, Украина

Лишь юг и восток Украины еще сопротивляются НАТО


Количество сторонников НАТО выросло на Украине. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил социологи Евгений Копатько.

«По данным опросов начала этого года, менее 50% выступают против вступления в НАТО. Раньше было далеко за 50. Сейчас против более 30%. Но есть одна интересная динамика: на востоке и юге Украины количество противников вступления в НАТО номинально больше, чем сторонников. На западе почти поголовно все за, – сказал Копатько.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Он полагает, что Украина попала под геополитический размен.

«Какую задачу не решили США на постсоветском пространстве? Они приблизили максимально НАТО, создали недружественные режимы на границе с РФ. Развязали гражданский конфликт на Украине. Через 20 лет после развала Союза у нас тотальная конфликтная ситуация», – сказал Копатько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть