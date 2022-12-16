Литовский экс-министр обороны пообещала принять Украину в ЕС и НАТО «при своей жизни»

16.12.2022  20:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Литва, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Через 10 лет Украина якобы будет членом НАТО и ЕС.

Об этом в интервью «Дойче Велле» заявила Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передает корреспондент «Политнавигатора».

Через 10 лет Украина якобы будет членом НАТО и ЕС. Об этом в интервью...

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«На наших глазах рождается сильная и важная опора для защиты всего Европейского континента. Это Украина и ВСУ. Это будет сильнейшей силой на Европейском континенте, когда они вступят в НАТО и ЕС. Я думаю, это произойдет при моей жизни через несколько лет. В НАТО даже быстрее – после войны, я думаю, они вступят в НАТО. У меня больше надежд сейчас, чем было в 2008 году, когда некоторые государства отказали Украине и Грузии. А в ЕС, надо там реформы. Но мы понимаем, что через 10 лет они уже будут членом. Мы работаем над таким планом, и я думаю, что он реалистичен», – вещала Юкнявичене.

Она также приветствовала вступление в НАТО Финляндии и Швеции, потому что «Калининградская область уже не будет так важна».

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