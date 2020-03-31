31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Лолита рассказала, что говорят в Донбассе о зверствах Украины




В Донбассе нет никаких российских войск, а его жители не хотят возвращаться под власть Киева после всех зверств, которые они видели со стороны украинских карателей.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявила известная российская певица Лолита Милявская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В войне в Донбассе виноваты обе стороны, я не знаю, что Россия развязала конфликт в Востоке Украины, у меня нет таких сведений.

Люди, живущие в Донбассе, на вопрос о том, хотят ли они вернуться в состав Украины, отвечают – «нет, после тех зверств, которые мы видели, мы хотим только в Россию». И это говорят обычные люди, мне – которой не политик и не имею влияния и какого-то веса», – возмущается она.

Напомним, ранее экс-командир карательного батальона «Айдар» Сергей Мельничук признался в том, что отдавал приказ об обстреле Луганска, в результате которого погибли российские журналисты.

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