Лолита рассказала, что говорят в Донбассе о зверствах Украины

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Донбассе нет никаких российских войск, а его жители не хотят возвращаться под власть Киева после всех зверств, которые они видели со стороны украинских карателей.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявила известная российская певица Лолита Милявская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В войне в Донбассе виноваты обе стороны, я не знаю, что Россия развязала конфликт в Востоке Украины, у меня нет таких сведений.

Люди, живущие в Донбассе, на вопрос о том, хотят ли они вернуться в состав Украины, отвечают – «нет, после тех зверств, которые мы видели, мы хотим только в Россию». И это говорят обычные люди, мне – которой не политик и не имею влияния и какого-то веса», – возмущается она.

Напомним, ранее экс-командир карательного батальона «Айдар» Сергей Мельничук признался в том, что отдавал приказ об обстреле Луганска, в результате которого погибли российские журналисты.