19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен продвигать «хороший национализм», который будет отличать белорусов от русских.

Об этом он заявил сегодня на встрече с актерами Купаловского театра в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости «Всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам, я – президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», – сказал Лукашенко.

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Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Лукашенко, таким образом, пытается найти идеологическое обоснование.

«Александр Григорьевич человек исторический. Он сам делает историю. Он реализовал, насколько это было возможно, концепцию многовекторности. Теперь он решил дальше продвинуть свою роль в историю, реализовав концепцию отделения плохого национализма от хорошего. И до него такие ребята были. Я не исключаю, что у него получится что-то еще более впечатляющее, чем результаты его блестящей многовекторной политики. Я купил много покорна.

Он пришел под одними лозунгами, стал президентом под другими, собирался править под третьими. И все эти лозунги соответствовали ветру времени. Самая большая трагедия, когда человек перестает чувствовать ветер времени. Это иногда имеет катастрофические последствия.

Нам нужно очень внимательно смотреть за тем, чтобы искания нового идеологического обоснования того, почему Александру Григорьевичу нужно еще некоторое время поруководить Белоруссией, не привели к очень тяжелым последствиям для белорусского народа», – сказал Евстафьев в эфире youtube-канала RuBaltic.