Лукашенко: Мир на Украине зависит от США и Великобритании

15.10.2022  22:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

США и Великобритания должны согласиться на мирные переговоры по Украине.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Великобритания должны согласиться на мирные переговоры по Украине. Об этом президент Белоруссии...

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«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», – сказал Лукашенко.

Он убежден, что Запад не разрешает президенту Украины Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры.

«Мир занят проблемой, кто виноват. Слушайте, потом разберемся. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто?  Он несамостоятельный. Давайте остановим этот конфликт», – сказал Лукашенко.

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