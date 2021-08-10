Лукашенко не постеснялся признаться, что мог выдать бывших ополченцев Украине

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не дал понять, что не верит в российскую версию прошлогоднего скандального инцидента с 33 сотрудниками частного охранного предприятия, хотя ее ему рассказал лично президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 33-х россиян, среди которых были бывшие ополченцы Донбасса выманили якобы на работу за рубежом спецслужбы Украины, намереваясь посадить их самолет в Киеве и арестовать. Летели чоповцы через Минск. Там в дело вмешался белорусский КГБ и арестовал россиян, обвинив в подготовке провокаций перед президентскими выборами. В камерах к ним применялась пытки.

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Лукашенко на пресс-конференции выразил уверенность в том, что чоповцы представляли российские спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Должен вам сказать: до сих пор мы с ними остались друзьями. Я у них не спрашиваю, чего они сюда приехали, и они мне не передают никаких сигналов. Некоторые были с женами здесь туристами… Мне Владимир Владимирович написал, как российская сторона это видит. Тогда было не до этого, я не стал в этом разбираться. Украинцы и украинцы. Зеленского вроде за это в тюрьму хотят посадить», – сказал Лукашенко.

При этом он бросился выгораживать президента Украины Владимира Зеленского, офис которого украинская оппозиция и скандальное «расследовательское» бюро «Белингкэт» обвиняет в «сливе» деталей операции белорусским спецслужбам.

«Я вам рассказал, и если вы иное увидите, это вранье. Зеленского надо наказать за то, что он не прислал своего генпрокурора, чтобы защитить этих ребят, если они украинские. Они сами захотели выехать в Россию, но не к вам в Украину», – сказал Лукашенко.

Он делает вид, что не знает о присутствии ополченцев Донбасса среди задержанных, и при этом не стесняется признаться, что мог бы выдать их Украине.

«Нам украинцы ни одной фамилии не назвали, что они воевали в Донбассе. Это просто против Зеленского, какой бы он ни был нехороший, ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно непричастен. Я уверен. Если б сюда приехал генпрокурор Украины, а не России, совсем могла бы быть другая история. Я лично не знал, это российский след или украинский», – сказал Лукашенко.

В его пересказе прошлогодней истории, его сын Виктор помогал россиянам, а они плакали и просили разрешения вернуться, хотя на самом деле Лукашенко-младший был вынужден извиняться за незаконное задержание, санкцию на которую выдал его отец.