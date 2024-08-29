Лукашенко: Никаких приказов пересекать границу не будет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не будет инициативно помогать России в СВО.

Об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам информационной политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно понятная честная политика. А я читаю обзоры мировых СМИ, и мне плохо становится. «Лукашенко то, это, он завтра отдаст приказ, и пойдут туда». Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – отрезал Лукашенко.

Ранее он рассказывал, как его уговаривают предать Россию, а он отказывается.