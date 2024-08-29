Лукашенко: Никаких приказов пересекать границу не будет

Елена Острякова.  
29.08.2024 17:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 284
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не будет инициативно помогать России в СВО.

Об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам информационной политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не будет инициативно помогать России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Абсолютно понятная честная политика. А я читаю обзоры мировых СМИ, и мне плохо становится. «Лукашенко то, это, он завтра отдаст приказ, и пойдут туда». Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – отрезал Лукашенко.

Ранее он рассказывал, как его уговаривают предать Россию, а он отказывается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть