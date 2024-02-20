Лукашенко: Нужно готовиться к вторжению «змагаров»

Белорусская оппозиция на деньги Запада готовит вторжение на территорию Белоруссии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня из-за рубежа отдельные сторонники «перамен» заявляют о намерении зайти в Беларусь для ее «освобождения». Захватить хотя бы какой-то райцентр, объявить там независимую Беларусь и оттуда начинать действовать.

Им надо легализоваться в Белоруссии хотя бы на квадратном метре. И решать они эту проблему будут силовым путем.

Они и готовы были в СМИ вякать, нас подкритиковывать, у поросят интервью брать. Но тем, кто дает деньги, этот сценарий уже не нужен. Им повалить Беларусь не получится. Один остался — вооруженная борьба. На это дают деньги.

Готовят хоругви, полки, как они их называют. Цель — захватить клочок земли и объявить себя действующей властью», – сказал Лукашенко.