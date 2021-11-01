Лукашенко поддержал российский энергобойкот Украины только из-за денег Литвы

01.11.2021 19:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия и Белоруссия не будут поставлять электроэнергию на Украину в ноябре, хотя Киев снял политически мотивированный запрет на экспорт из-за кризисной ситуации и готов выкупить всю электроэнергию, которую может продать Белорусская АЭС.

Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине вовсе не из солидарности с Россией, которая хочет предостеречь Киев от войны в Донбассе, а из соображений собственной выгоды. У Минска есть более выгодный покупатель – Литва.

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Об этом в своем видеоблоге сказал бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У атомной электростанции есть один очень важный и нужный покупатель, который платит очень дорого. Этот покупатель называется Литовская республика. Да, Литва, которая говорит, что ни одного киловатта не купит у белорусской АЭС, покупает», – сказал Тышкевич.

По его информации, за минувший месяц закупки электричества Литвой достигли рекордного показателя 277 МВт-ч – почти половину энергии, производимой БелАЭС. Вильнюс заплатил за нее 24,7 млн евро. При продаже такого же количества электроэнергии на Украину Белоруссия заработала бы всего 8 млн долларов.

«У Республики Беларусь есть выбор в условиях профицита электроэнергии. Один покупатель, где сидит госпожа Тихановская, которая говорит «мы будем бороться», но платит дорого – конкретно 80 с копейками евро за МВт-ч. Очень хорошая цена. Есть другой покупатель. С ним тоже конфликт, но не такой большой. И при этом цена при поставках на рынок этого покупателя, минимум, в четыре раза дешевле – 20 долларов за МВт. Согласитесь, это разные вещи», – заметил змагар.

Он считает, что как только Белоруссия решат с Россией вопрос о поставках необходимых объемов газа для тепловых электростанций, она начнет поставлять электроэнергию и на Украину тоже.

«Хотелось бы продавать и тем, и тем. Но есть давление России и недовольный Кремль. Поставлять на Украину, когда Москва хочет потрепать нервы украинскому руководству, для Лукашенко слишком опасно… Но когда будет решен вопрос с поставкой газа на тепловые электростанции, Лукашенко скажет «там же наши люди», и будет принято волевое решение продавать на Украину. Месяц-полтора – и перетоки будут», – уверяет Тышкевич.

При этом полностью проблемы Украины перемена решения Минска не решит, поскольку перетоки из Белоруссии составляют 900 МВт, тогда как из России – 2200 МВт.