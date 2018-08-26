Лукашенко помогает украинским националистам

26.08.2018, Москва, Елена Острякова

Россия переформатирует свои отношения с Белоруссией и заставит ее свернуть торговлю с Украиной. Об этом пишет считающаяся влиятельной в Киеве украинская газета «Зеркало недели».

«Россиянам, мягко говоря, не нравилось, что украинские танки в зоне АТО заправляют соляркой, произведенной на белорусских НПЗ из нефти, которую Россия продает Беларуси без таможенных пошлин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Или что предприятие «Мотор Січ» купило завод в Орше и наладило там выпуск вертолетов российских марок, но без каких-либо разрешений и лицензионных отчислений», – пишет еженедельник.

По его информации, в 2014–2015 годах между Минском и Киевом сформировалась модель торговых отношений, в рамках которой белорусская сторона поставляет на Украину в основном бензин и дизтопливо (до 45% украинского потребления), технику и материалы двойного назначения, грузовики и машинокомплекты для их сборки, автобусы и многое другое.

«Без белорусских поставок, в том числе и для Вооруженных сил, Украине было бы куда сложнее выстоять в 2014-м и 2015 г., а затем — развивать материально-техническую базу», – пишет «Зеркало недели».

Кроме того, пишет издание, столь же значительно Украина зависит и от теневых товарно-сырьевых потоков.

«Речь идет о двух сегментах теневой торговли, в которых посредником выступает Беларусь. Во-первых, это поставки украинских овощей и фруктов в Россию через белорусскую территорию и под видом собственных белорусских продуктов. По мнению белорусских экспертов, речь идет о нескольких десятках миллионов долларов ежегодно.

Куда более значимым выглядит реэкспорт в Украину через Беларусь сжиженных углеводородных газов (СУГ) – того самого пропан-бутана, который используется как топливо для газобалонных автомобилей. По оценкам экспертов “Нефтегазовой ассоциации Украины”, на теневые продажи сжиженного газа в зависимости от региона приходится 30–50% всего оборота этого вида топлива», – пишет «Зеркало недели».