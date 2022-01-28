Лукашенко пообещал уйти, если не помешает «ситуация»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что он многим в стране надоел.

Об этом он заявил сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, я и надоел некоторым людям. Действительно: утюг включил – там Лукашенко, чайник – Лукашенко, телевизор. А сейчас еще этот смартфон… контент. Короче, везде Лукашенко. Я отдаю себе в этом отчет. Но, может быть, слава богу, что я не ушел от последних выборов», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что не хотел идти на очередной срок в 2020 году, но его уговорило окружение. Лукашенко уверяет, что он был готов к победе оппонента, «никого не гнобил, никого не сажал», а кто сел в ходе кампании, те «жулики».

«Я пошел на выборы, чтобы вы меня потом не упрекнули, если вдруг страна перевернется и что-то случится не так. Вы же мне этот не простите. Скажете, что я сбежал. Я же не вел предвыборную кампанию. Я не продавливал свою позицию. А теперь я задам вопрс: если бы Лукашенко не было в августе 2020 года, что было бы? Ведь я с ребенком с автоматом по улицам бегал не для того, чтоб себя показать. Это было опасно… Я бегал и защищал свое, потому что я это создал своими руками. И не дай бог другой бы был президент… Я же вас защищал, потому что я Батька, а вы мои дети. Моя жизнь тогда ничего не стоила – так решительно я был настроен. Нет ничего, в чем меня можно упрекнуть», – уверял Лукашенко.

Сейчас он сторонник двух президентских сроков и объясняет то, что оставался на должности почти 30 лет – тем, что «не отпускала ситуация». Он сделал небольшой намек на то, кто станет его преемником, сказав, что это будет человек за 50.

«Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку, какие выборы? Куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если будет нужно. Хотя, это неправильно: Президенту определено место как главнокомандующему. Я буду действовать. Если все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться, – в любой момент. Я буду на запасном пути: скажете в чем-то помочь – я помогу», – заверил Лукашенко.