Лукашенко рассказал, когда начнёт переговоры с Тихановской

Президент РФ Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко начать диалог с оппозицией.

Предложение прозвучало в прошлый четверг на коллегии российского МИДа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии хоть и успокоилась внутри страны, тем не менее, проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», – сказал Путин.

Самопровозглашенный лидер «белорусской нации» Светлана Тихановская приняла слова российского президента на свой счет и тут же принялась выдвигать встречные условия.

«Лично у меня контактов с Кремлём не было. Я приветствую призывы к диалогу. Но никакой диалог не начнётся в тюрьме. Все политзаключённые должны быть освобождены, насилие остановлено. Наши условия прежние», – заявила Тихановская польскому телеграм-каналу «Нехта».

Ей вторит из конкурирующего лагеря политэмигрантов еще один беглый оппозиционер Павел Латушко.

«Если президент России Владимир Путин готов выступить гарантом выполнения требований беларуского народа о безусловном и немедленном освобождении всех без исключения политических заключенных в Беларуси и прекращении массовых репрессий, мы готовы вести переговоры. Но только по одному вопросу – о транзите власти и проведении досрочных выборов президента в Беларуси без участия Лукашенко», – написал он.

Наиболее радикальные змагары вроде Станислава Шушкевича высказались категорически против «переговоров с диктатором».

«Путину пора осознать, что такая фальсификация выборов, которая была у нас, и тот протест, который был, говорит о том, что в оппозиции находится вся страна. О чем и с кем будет говорить человек, который действует методами государственного террора, непонятно. Дело в том, что в России тоже демократия с одним вечно руководящим лицом. Путин и Лукашенко – братья-близнецы в этом плане», – заявил он.

Раздухарившихся белорусских пенсионеров высмеяли и в Москве, и и в Минске.

«С такими, как Тихановская Кремль не то, что за стол переговоров не сядет, в ее сторону даже смотреть никто не станет. Оппозицией не может быть человек обвиненный в тяжком преступлении, тем более, если этот человек обычная западная марионетка», – написал в своем телеграм-канале эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. «Радикальная оппозиция возбудилась от слов Президента России о том, что между оппозицией и властью Беларуси должен быть диалог. Конечно, должен быть и будет. Но не путайте оппозицию с пятой колонной и предателями. Никогда, никакого диалога разговоров с Тихановской, Латушко, Цепкало и прочими предателям, людьми, которые продали свою Родину за 3 цента не было и не будет», – заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

И только сам Лукашенко хранил молчание. На следующий день он давал большое интервью журналисту ВВС, который задал ему этот вопрос. Президентская пресс-служба оперативно опубликовала несколько фрагментов беседы, но мнения Лукашенко по поводу переговоров с оппозицией среди них не было.

Разъяснения пришлось давать пресс-секретарю белорусского президента Наталье Эйсмонт.

«Президент сказал, что с людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично – мы будем разговаривать. С любой оппозицией, с предателями – нет», – сказала она в интервью тележурналисту Игорю Туру.

И только спустя еще несколько дней стало известно, что на самом деле думает Лукашенко по поводу предложения своего российского коллеги. Как стало понятно из интервью, выложенного ВВС – он отрицает, что Путин ему что-то предлагал.

«Владимир Путин, не знаю, кому советовал: вам, еще кому-то. Мне он ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал», – сказал Лукашенко.

Пояснение белорусского лидера показало, что переговоры для него неприемлемы.

«Могу параллель провести. Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры. Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный — это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – добавил Лукашенко.