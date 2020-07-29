Лукашенко тайно отправляет через Украину в США военные грузы

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия поставила в США боеприпасы на сумму €1,42 млн в первом квартале 2020 года. Об этом свидетельствует отчёт департамента экспортного контроля министерства иностранных дел Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный груз, по данным румынского ведомства, следовал транзитом через Украину и Румынию в Болгарию, затем его доставили на Кипр, а оттуда он направился в Соединённые Штаты.

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Исходя из отчётов румынского министерства, ранее Белоруссия не поставляла ничего из вооружений в Соединенные Штаты транзитом через Румынию. Однако в 2018 годах румынские чиновники зафиксировали поставки вооружений на общую сумму в €116,6 млн из Белоруссии в Болгарию, которая считается крупнейшим узлом по продаже вооружений из Восточной Европы Саудовской Аравии и США, снабжающих данной продукцией Сирию и Йемен.

В регистре традиционных вооружений ООН нет информации об экспорте оружия и боеприпасов из Белоруссии в США. Однако аналитики, изучившие регистр малых вооружений ООН, считают, что его данные косвенно подтверждают реэкспорт белорусской смертоносной продукции, сообщает AFN.

Так, в 2015 году в Болгарию из Белоруссии поставили 240 противотанковых ракетных комплексов 9П135, и в том же году примерно такое же количество у болгарских компаний закупили США и Саудовская Аравия (136 и 80). В 2018 году Белоруссия поставила 200 ПТРК 9П151 и 30 ПТРК 9П135. В том же году США купили у Болгарии 29 ПТРК 9П135, ОАЭ – 8 ПТРК 9П151, а информацию по Саудовской Аравии Болгария в регистр ООН не предоставила. Хотя в болгарском экспортном отчете за 2018 год говорится, что по направлению «вооружения с калибром больше 12,7 мм и пусковые установки» в королевство отправили продукции на €27,8 млн, отмечают аналитики.

Напомним, что в конце февраля госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск, и на фоне нефтегазового конфликта Белоруссии с Россией американские компании осуществили две поставки нефти в республику.

Одной из компаний, занимающихся поставками оружия и боеприпасов из Белоруссии, является «Sohra Group». Эта организация зарегистрирована на имя бизнесмена Александра Зайцева, бывшего помощника Виктора Лукашенко – старшего сына президента Белоруссии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее полковник запаса Владимир Трухан, бывший участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, заявлял, что Минск без согласования с Москвой в 90-е годы передал США образцы комплекса С-300 и самый современный на тот момент истребитель.