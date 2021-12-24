Львовский политтехнолог: Киев палец о палец не ударил для того, чтобы Россия горела изнутри

24.12.2021  20:14 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов .  
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Дзен, Львов, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украина поставила крест на украинской диаспоре в РФ, поставив на этих людях «диагноз – русские», а могла бы их использовать, чтобы развалить Россию изнутри.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил украинский политтехнолог Юрий Подорожний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина поставила крест на украинской диаспоре в РФ, поставив на этих людях «диагноз –...

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«Россия сама по себе не развалится. Что делает украинская власть для того, чтобы Россия горела изнутри? Ничего. Мы, что работаем с украинцами, которые живут в РФ? Это одна из самых больших украинских диаспор, которая есть за границей. Мы им сегодня дали какую-то перспективу? Мы им сказали, что вы наши? Нет. Мы их перечеркнули всех, сказали, что вы уже русские – это уже диагноз, всем стоять, всем в угол.

Очевидно, нужно работать и стараться изнутри искать возможности, чтобы эта оппозиция антипутинская или проукраинская рождалась там. К сожалению, мы и этого не делаем», – негодовал Подорожний.

«Поэтому говорить, что россияне каким-то образом сами развалятся – невозможно! Мы закончим всё равно с ними, всё равно войной – и войной серьёзной, которая закончится или нашим полным падением и очередным «100-500»-м разом вхождения Украины в состав РФ в той или иной форме, или мы победим и будем дальше существовать», – возмущался львовский политтехнолог.

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