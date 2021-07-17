Мамонов – не для злой Украины

17.07.2021, Севастополь, Платон Беседин

Новости Украины

В своё время на спектакле Петра Николаевича Мамонова в Киеве был аншлаг. Как писали журналисты старой школы, зрители висели даже на люстрах. Вот она иллюстрация того, что искусство выше политики. И чище порою тоже.

Уверен, и сейчас концерт Мамонова на Украине вызвал бы ажиотаж. Люди бы, посетив мероприятие, вновь признались в любви к артисту. Потому что он был настоящий, ищущий – сумел поставить себя выше шаблонов и рамок. И в этом присутствовало нечто искреннее, а не ванильно-фальшивые лепетания модных ныне селебрити из серии «мы работаем для зрителей». Ну-ну.

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Однако уверен я ещё и вот в чём. Будь жив и попробуй посетить Украину Мамонов сейчас, – обязательно бы нашлись те, кто сделал бы всё для отравления мероприятия. Как минимум, упоротые националисты и их смрадом пропитавшиеся адепты и вопили бы что-то про зраду и пособника Мордора. Не умеют ребята иначе.

Собственно, напомню, что в декабре 2020 года украинские таможенники не пустили Петра Николаевича на Украину. Мол, выступал тот на территории Крымского полуострова – злодей, в общем. А, может, оно и к лучшему – хотя не для адекватных зрителей, конечно, – ведь устроили бы дикие черти позорище.

Кто-то скажет: откуда столь смелые выводы? Зачем напраслину возводить? А вы взгляните, что устроили после смерти – физической, подчеркну – Петра Николаевича.

Беснуются в комментариях на странице в социальных сетях у Аркадия Бабченко. Тот вообще может смело переименовывать свою страницу в Кунсткамеру. Да и сам он будет вполне себе достойным экспонатом. Одним из наиболее жутких.

Отличился и «Миротворец». Эти «охотники» разместили на фотографии Мамонова красную трафаретную надпись «Ликвидирован». Кем? Коронавирусом? Вы это серьёзно, да?

Подобную дурь – а это именно что дурь, когда «глупость страшнее злобы»; тут же мы наблюдаем инфернальный сплав – можно приводить долго и нудно. Только для чего мараться?

Что-то страшное произошло с некоторыми людьми на Украине. Что-то страшное. И словосочетание «Революция достоинства» звучит теперь как издёвка. Да уж, судьба – знатная шутница. Потому что люди повели себя недостойно и перешли грани, которые переходить нельзя. Древняя мудрость гласит (эпиграф к роману Джеймса Джонса): «Между здравым смыслом и безумием – только тонкая красная линия». Вот её и перешли все эти существа, стремительно утрачивающие человеческий облик.

Почему ничтожества? Да потому что в основе подобного поведения не только глупость, обида, злоба, но и банальная чёрная зависть. Да, та самая зависть, толкавшая на самые древние грехи. Потому что нет своего Мамонова. И никогда не появится.

А потому остаётся лишь злословить, насилуя клавиши и здравый смысл.