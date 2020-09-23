Марков: «Белорусские протесты бесперспективны»

23.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Скрытность при подготовке и проведении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сегодня в шестой раз получил удостоверение главы государства, может подстегнуть протестную активность в стране, но не приведет к политическим изменениям.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

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По его мнению, протесты в Белоруссии не удалось повести по украинскому сценарию, силовики верны руководству страны, а большинство населения не поддерживает забастовки.

«Я думаю, что это подхлестнет протестность, потому что это будут воспринимать как испуганность. Тем самым Лукашенко демонстрирует, что он считает, что на его стороне меньшинство и он боится большинства, поэтому оппозиция может усилить свои выступления.

С другой стороны, эти выступления в целом идут на спад, они, хоть и продолжаются, но без политической перспективы, потому что очевидно, что экономическая забастовка не получается, народ на забастовку не идет.

Захватить власть по украинскому сценарию не получается, поскольку силовики готовы полностью выполнять приказы руководства, захватить площади не получается, использовать насилие против силовиков, вести какую-то партизанскую деятельность не выходит, потому что силовики верны президенту Лукашенко. Поэтому протесты продолжаются, но они не имеют политической перспективы никакой», – заявил Марков.

Эксперт также подчеркнул, что закрытая инаугурация никак не отразится на отношениях с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин уже несколько раз поздравил Александра Лукашенко с победой и выразил ему поддержку.