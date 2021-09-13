Марков объявил главу СНБО Украины предателем

13.09.2021 12:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, предложивший перевести украинский алфавит на латиницу, является предателем собственного народа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в интервью «Комсомольской правде» заявил руководитель Института политических исследований Сергей Марков, давая оценку инициативе украинского чиновника.

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«Это ведет к окончательному превращению Украины в Антироссию. Это главный план центра внешнего управления Украиной. Который создан спецслужбами США, Канады, Великобритании и Польши. При участии других стран НАТО. Глава СНБО Данилов — он просто исполнитель воли такого центра», – убежден Марков.

Он напомнил, что в свое время Александр Невский, который был не только новгородским, но и киевским князем, отразил попытки латинизации русской православной идентичности. Также эксперт считает, что на Украине сегодня имеет место продолжение той же западной экспансии.

«И Данилов обычный предатель, который выполняет внешний план, чтобы убить душу русского народа на Украине. И сделать из него что-то новое. Без сомнения в их планах – реформы украинского языка с окончательным полным запретом на русский язык. Перевод на латиницу. И максимальная полонизация. Если эта марионеточная власть сохранится, то они каждый год будут выдавливать присутствие русского языка», – подчеркивает политолог.

Следующим шагом, продолжает он, станет насаждение английского языка.

«А потом они и украинский язык нынешний, который является искусственным языком, захотят выдавить. Но некоторое время украинский будет иметь равное хождение при оккупационной администрации с английским. Силой будут заменять», – прогнозирует Марков.

Отвечая на вопрос, как долго будет длиться этот процесс, собеседник издания сказал, что это зависит от степени доминирования США на этой территории.

«Будут попытки внедрения – и попытки замены кириллицы на латиницу уже в этом году начнется. Наверняка в ближайшее время будет создан тайный штаб по разработке концепции по полному запрету русского и переводу украинского языка на латиницу», – резюмировал эксперт.