Мега-проект Зеленского «Большое строительство» не помог экономике Украины

19.12.2021  00:36 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

«Большое строительство» Владимира Зеленского, в рамках которого населению было обещано масштабный ремонт дорог, обернулось для Украины неэффективной тратой огромных средств и не оказало положительного эффекта на экономику страны.

Об этом в колонке издания «Фокус» пишет экономист Виктор Скаршевский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большое строительство» Владимира Зеленского, в рамках которого населению было обещано масштабный ремонт дорог, обернулось...

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Украина потратила миллиард долларов только на проценты на кредиты для «Большого строительства» в 2019-2021 годах. А в следующем году расходы на обслуживание кредитов на дорожное строительство составят 15,8 млрд грн.

Виктор Скаршевский не верит, что ремонт дорог действительно имеет мультипликативный эффект и является драйвером роста экономики. Такой эффект оказывает, например, вложение средств в перерабатывающую промышленность. «Ремонт дорог по определению не может быть драйвером роста экономики», – пишет экономист.

Действительно, в 2021 году ВВП Украины вырастет всего на 3%, что даже не покроет спад на 4% в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 4,6%, то есть экономика страны не растет ожидаемыми темпами.

Никак не повлияло «Большое строительство» и на уровень безработицы – по официальным данным занятость в стране продолжает падать.

Если и есть какой-то положительный эффект, то для экономик других стран, например, для Турции, откуда приезжала техника для строительства и рабочие, а также для Белоруссии, где закупался битум.

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