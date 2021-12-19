Мега-проект Зеленского «Большое строительство» не помог экономике Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«Большое строительство» Владимира Зеленского, в рамках которого населению было обещано масштабный ремонт дорог, обернулось для Украины неэффективной тратой огромных средств и не оказало положительного эффекта на экономику страны.

Об этом в колонке издания «Фокус» пишет экономист Виктор Скаршевский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Украина потратила миллиард долларов только на проценты на кредиты для «Большого строительства» в 2019-2021 годах. А в следующем году расходы на обслуживание кредитов на дорожное строительство составят 15,8 млрд грн.

Виктор Скаршевский не верит, что ремонт дорог действительно имеет мультипликативный эффект и является драйвером роста экономики. Такой эффект оказывает, например, вложение средств в перерабатывающую промышленность. «Ремонт дорог по определению не может быть драйвером роста экономики», – пишет экономист.

Действительно, в 2021 году ВВП Украины вырастет всего на 3%, что даже не покроет спад на 4% в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 4,6%, то есть экономика страны не растет ожидаемыми темпами.

Никак не повлияло «Большое строительство» и на уровень безработицы – по официальным данным занятость в стране продолжает падать.

Если и есть какой-то положительный эффект, то для экономик других стран, например, для Турции, откуда приезжала техника для строительства и рабочие, а также для Белоруссии, где закупался битум.