Месть за Бандеру? В Киеве подожгли Польский институт

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Новости Украины

В центре Киева неизвестные облили бензином и подожгли вход в здание Польского института, который является представительством Министерства иностранных дел Республики Польша на Украине.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Украина онлайн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поджог института совершили четыре человека. Несмотря на то, что это центр города (улица Богдана Хмельницкого, 29) , после произошедшего им удалось скрыться.

«Пожарным удалось локализовать возгорание, но огонь проник и в здание института», – сообщили в Telegram-канале.

Тем не менее, пострадавших нет. Информации о личности поджигателей пока не поступало.

Польский институт в Киеве основан в 1998 году как культурно-образовательное учреждение, находящееся в подчинении Министерства иностранных дел Польши. Он занимается публичной дипломатией и популяризацией польской культуры и искусства на Украине.

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