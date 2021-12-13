Польский посол отчитал Украину за цензуру и предложил «договориться» о совместном почитании нацистов

13.12.2021  19:25 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Запреты на показ фильмов в кинотеатрах, на продажу иноязычных книг и другие ограничения свободы слова на Украине помешают вступлению «незалежной» в Евросоюз.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запреты на показ фильмов в кинотеатрах, на продажу иноязычных книг и другие ограничения свободы...

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«Никто не пытается создать условия, когда все поляки и украинцы должны иметь одно мнение про УПА или Дмовского (польский националист – прим.) Не в этом дело.

Дело в сегодняшних правительственных, административных решениях. Когда, например, в украинских кинотеатрах не допускаются к показу фильмы – например, про Волынь. Это цензура.

Я уверен, что при всех сложностях наших отношений, такого не будет. Но нам кажется, что невозможно стать страной ЕС, когда ограничивается выпуск книг, ограничивается дискуссия и свобода слова, ограничивается христианское погребение предков», – сетовал посол.

Однако после претензий Бартош Цихоцкий подчеркнул, что Варшава готова «закрывать глаза» на украинский национализм – до тех пор, пока он не затрагивает Польшу.

«Речь не о принуждении вас к чему-либо. Но есть возможность договариваться. В Польше также есть могилы солдат УПА, на которых написано «Здесь похоронен борец за независимость Украины». Он так понимал свою борьбу за независимость – ему крест и могила.

Но когда есть запрет хоронить, запрет показывать фильм – это сегодняшние административные решения. Мне кажется, есть возможность договориться о нейтралитете – наш компромисс к тем, кого вы героизируете, и ваше сочувствие к тому, что здесь есть могилы наших предков. Мы не хотим вашей территории, хотим просто приезжать», – добавил посол.

При этом Бартош Цихоцкий ни словом не упомянул многочисленные репрессии и ограничения, которым подвергаются русскоязычные жители Украины.

Напомним, ранее в Киеве призвали ввести тотальный локдаун против «культурной инфекции» из России.



Кроме того, украинское руководство ранее заговорило о «латинизации украинского алфавита», однако это оказалось искусственно созданным скандалом, необходимым для отвлечения внимания от проводимой тотальной украинизации.

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