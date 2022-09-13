Миронов произнес с трибуны Госдумы «страшное» слово, но понарошку

Новости Украины

В России нужно мобилизовывать не солдат, а сознание.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пора произнести с этой трибуны это слово – мобилизация. Но не та мобилизация, о которой наверняка подумало большинство сидящих. Не военная мобилизация. Российская армия большая и сильная. И пока сил нам хватает без мобилизации. А вот мобилизация в головах – необходима. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы достигнем победы на братской нашей Украине. Не нужны повестки в почтовых ящиках, а вот полное понимание происходящего – сегодня просто необходимо. Наши люди не должны паниковать и бояться, но не место и не время плясать и танцевать, когда наши воины гибнут», – подчеркнул Миронов.

Он пообещал, что Россия через несколько месяцев освободит всех учителей, осужденных киевским режимом.

«Даже если сегодня тех учителей, которые начали учить по нашим российским программам, осудят, как грозятся, на 15 лет, я уверен, через несколько месяцев, максимум, мы всех освободим. И не только тех, кто будет сидеть в тюрьмах там, но и тех, кто будет сидеть в Киеве, и тех, кого отвезут в тюрьмы на Западную Украину. Иначе – ничего не будет», – сказал Миронов.