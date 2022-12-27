Молчание России в ответ на удары по Энгельсу побуждают США дать дальнобойное оружие Украине, – эксперт

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Ударами по аэродрому базирования российской стратегической авиации, Украина побуждает США дать ей дальнобойные ракеты.

Это происходит потому, что Россия в ответ не устраивает актов возмездия, что обесценивает тезис об эскалации в случае передачи Украине, например, ракет ATACAMS.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Похоже, что новый удар по Энгельсу нашими беспилотниками – это накопление аргументов, чтобы американские политики, Белый дом, наконец-то нам решились предоставить ракеты ATACAMS, потому что существует определенная политическая аргументация, что если нам дать ракеты дальностью 300 километров, это приведет к какой-то невиданной эскалации конфликта со стороны Российской Федерации.

Ну а таким образом выходит, что наши силы обороны Украины при некоторой помощи американских союзников по оборудованию, которая может проявляться в помощи навести эти беспилотники или помощи поставить какую-то современную электронику на этот беспилотник, грубо говоря, мы таким ударом показали, что ударили по святая святых российской военной машины – аэродрому стратегических бомбардировщиков, а Россия ничего не смогла противопоставить в ответ, выходит, что несколько таких ударов и для Белого дома политический резон о какой-то эскалации будет окончательно снят. А, как показывает практика, как только у Белого дома снимаются какие-то предохранители, блоки, упреждения, то потом американских военных удается дожать, чтобы они поделились чем-то дефицитным из своих запасов», – заявил Киричевский.