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Молдова сегодня, наконец, расплатилась за полученный в ноябре газ.

Вице-премьер Андрей Спыну поспешил отрапортовать об этом на несколько часов раньше, чем деньги реально поступили в Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это создало небольшую нервозность, если учесть, что «Газпром» грозился на этой неделе отключить страну от энергоносителя.

Но даже когда все счастливо разрешилось, это не принесло российской монополии полного удовлетворения. Ведь средства, поступившие на счет «Газпрома», пришли не от предприятия «Молдовагаз», которое является наполовину российским, а были выделены из госбюджета, причем, по сложной схеме – через госпредприятие-прокладку.

Это произошло потому, что прозападное молдавское правительство с упорством, достойным лучшего применения, предпринимает административные меры, которые должы подвести «Молдовагаз» под банкротство.

«Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед „Газпромом“ в полном объеме», – сказал представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.