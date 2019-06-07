Молдавские русофобы резко начали соревноваться в любви к России

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Проевропейский блок ACUM и Демократическая партия Молдовы, правительство которой отметилось серией антироссийских демаршей, в последнее время наперебой заверяют общественность в своем стремлении дружить с Россией.

Причина в том, что согласно Конституции Молдовы, время, отпущенное на создание парламентской коалиции и формирование правительства истекает.

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Уже на следующей неделе президент может распустить парламент. Единственный способ избежать досрочных выборов для демократов и ACUM — понравиться Социалистической партии президента Игоря Додона и поддерживающему ее Кремлю.

Побывавший на днях в Кишиневе вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак высказался за создание временной коалиции социалистов и ACUM. Гордые проевропейцы не только сбегали на прием к российскому политику, находящемуся под санкциями в ЕС, но и послушно согласились голосовать за спикера-социалиста Зинаиду Гречаную.

«Политики в парламенте начинают говорить без русофобии и других фашистских элементов. Если мы говорим против румын или против Запада, или против России, это по-любому фашизм. Многие мои коллеги так думают. Наша партия «Достоинство и правда» (входит в ACUM – ред.) не является антирусской партией», – заявил в эфире телеканала «NTV Moldova» депутат ACUM Владимир Боля.

Присутствовавший в студии депутат-социалист Богдан Цырдя тут же предложил ему вернуть русскому языку статус второго государственного.

«Будем договариваться», – парировал проевропеец.

Неожиданная любовь к России, проснувшаяся у лидеров блока ACUM, зашла так далеко, что они проигнорировали рекомендацию еврокомиссара Йоханнеса Хана не встречаться с Козаком, поскольку он находится в санкционном списке.

«В блоке ACUM несмотря на его проевропейскость есть политики, которые имеют симпатии к России, но скрывают их. Скорее всего они надавили, чтобы лидеры блока пошли на встречу с Козаком. Даже господин Нантой (депутат Оазу Нантой, известный антироссийскими высказываниями – ред) сейчас очень хочет встречи с послом РФ и очень мило с ним беседовал», – сказал политолог Корнелиу Чуря в эфире молдавского 21-го канала.

И хотя Козак в Кишиневе явно дал понять, что Кремль хотел бы коалиции социалистов и проевропейцев, Демократическая партия, фактически являющаяся собственностью олигарха Влада Плахотнюка, не теряет надежды. Сам «хозяин Молдовы», на которого в России возбуждено уголовное дело, добился аудиенции у российского вице-премьера, о чем пресс-служба Демпартии тут же сообщила.

А сегодня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь заверил журналистов, его партия хочет дружить с Россией.

«Мы хотим улучшить отношения и с Российской Федерацией, и с другими соседями…» – сказал Чеботарь.

Это заявление звучит странно, если вспомнить, что правительство демократов запрещало российские телеканалы, не пускало в страну не только московских журналистов и политологово, но даже вице-премьера Дмитрия Рогозина. Однако молдавских экспертов такое переобувание ничуть не удивило.

«У меня есть много приятелей в Демократической партии. Когда я их спрашивал, зачем вам это бодание с Россией, вы же когда-то подписывали соглашение с «Единой Россией». Они говорят: старик, мы сами понимаем, что это неправильно, но сделать ничего не можем. Я много видел политиков в неформальной обстановке. Вся их русофобия — наносная», – сказал в эфире «NTV Moldova» журналист Валерий Демидецкий.

При этом он считает, что в Кремле русофобские демарши демократов не забудут и не простят.

«В Кремле все ходы записаны, там ничего не спускают. Нельзя думать, что можно им сделать гадость, а они забудут. У них тут посольство большое, там люди не зря хлеб едят. Если завтра Кремль благословит эту коалицию, никто не поймет. Все решат, что с ними можно как угодно себя вести», – отметил Демидецкий.

Сегодня станет известно, кого из этих новоиспеченных любителей России выберут социалисты. Вчера президент Молдовы Игорь Додон был вынужден прервать свой визит в Санк-Петербург и вылететь в Кишинев. Перед отлетом он анонсировал создание коалиции уже сегодня.