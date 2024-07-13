Молдавский политолог: Есть большой шанс победить Санду

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Схема с выдвижением незаконно отстранённого генпрокурора Александра Стояногло в качестве независимого контр-кандидата Санду может сработать. Доказательство – истерика, охватившая лагерь президентки Молдовы и её сторонников. Об этом заявил молдавский политолог Зураб Тодуа.

Он выразил сожаление, что целый ряд лидеров оппозиционных партий, вместо того чтобы согласовать единую схему действий на президентских выборах, ринулись выдвигаться для участия в президентской гонке. Эксперт, вероятно, намекает на экс-премьер-министра Иона Кику и бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого.

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«Если мы переберём тех, кто уже выдвинулся, кто из них имеет шанс пройти во второй тур? Никто. Майя Санду может победить в первом туре. У нас какая главная цель? Выдвинуть своего кандидата, чтобы он получил свои 10-15 процентов и протащил свою партию в парламент, или отстранить законным путём эту партию и этого президента от власти? У нас нет идеального кандидата, нет идеальной оппозиционной партии, нет массы денег, нет внешней поддержки, как у них. В этих условиях мы должны выработать ту схему, которая сможет дать нам возможность победить».

По его мнению, схема с выдвижением Александра Стояногло на пост кандидата в президенты может сработать.

«Какая истерика началась у представителей их СМИ после выдвижения Стояногло! Почему они завизжали? Потому что наступили им на хвост. Наметилась неплохая комбинация, которая может не дать Санду выиграть во втором туре».

Он не верит, что режим Санду в любом случае сфальсифицирует выборы и добьётся нужного результата.

«Представления о том, что выборы могут быть сфальсифицированы, не работают на протяжении 30 лет. В селе это возможно, и на избирательных участках за рубежом напишут, как надо. Им нужно набрать 900 тысяч (чтобы референдум состоялся). Если оппозиция сосредоточится, то они этого числа не наберут».

Экс-депутат парламента призвал не придаваться «всепропальщическим» настроениям и не записывать заранее Санду в победители.

«Не надо преувеличивать их профессионализм, уровень их подготовки и способность всё предусмотреть. Они тоже не уверены, что всё будет так, как они хотят. Они знают о падении рейтинга Майи Санду, знают, что практически каждое их действие вызывает возмущение людей».

По его словам, Санду не спасёт даже коллективная поддержка США и ЕС.

«Действительно, она любимая игрушка Запада. Но таких игрушек было много, и они имели заслуги гораздо большие, чем Майя Санду. Но если оппозиция будет действительно действовать, объединив усилия во втором туре, мы реально сможем победить».