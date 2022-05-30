Молдова полностью теряет свою независимость

30.05.2022  16:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, США


Приказ арестовать бывшего президента Молдовы Игоря Додона исходит не от его преемницы Майи Санду, а из Вашингтона.

Об этом в эфире «Общественной службы новостей» заявил молдавский политолог Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приказ арестовать бывшего президента Молдовы Игоря Додона исходит не от его преемницы Майи Санду,...

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«Майя Санду никаких решений не принимает. Она абсолютно зависимое лицо. Ее и назначали на Западе на пост президента как абсолютно контролируюмую марионетку. Все ее действия, включая беспрецедентный арест бывшего президента, совершились по команде извне», – сказал Букарский.

Он сослался на слова Додона, который заявил, что его делом занимаются несколько десятков американских прокуроров.

«Далеко за примерами ходить не надо. В президентском дворце целый этаж отдан президенту Фонда Адэнаура Мартину Зигу, который находится в Кишиневе и является официальным советником Санду. То есть в Кишиневе установлен абсолютный режим внешнего управления, который контролирует все. Молдова де-факто полностью потеряла независимость», – сказал Букарский.

На прошлой неделе Игорь Додон был заключен под домашний арест по подозрению в коррупции и госизмене.

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