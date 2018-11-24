Монтян выложила скандальную фотографию с Ковтуном

24.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Одиозный украинский «эксперт» Вячеслав Ковтун, который является частым гостем российских телеэфиров, где выступает в качестве «мальчика для битья», летает в бизнес классе, а оплачивают ему перелеты центральные телеканалы, финансируемые из бюджета РФ.

Об этом в своем блоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, которая также периодически принимает участие в ток-шоу на российском ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве доказательства Монтян опубликовала фото Ковтуна, который недовольно крутит фигу на камеру.

«Быть украинским поцреотом в Мордоре чрезвычайно прибыльно! Это Славег «Лысая Залупа» Ковтун – мордорское телевидение покупает ему билеты в бизнес-классе! А мне – в эконом, проклятые путинские жлобы!», — заявила Монтян.

Ранее в своем блоге она заявила, что Ковтун приобрел себе квартиру в Москве неподалеку от телестудии, где регулярно участвует в политических передачах.