Монтян: За Томос «топят» все, кроме православных

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

США подкупили Константинопольского Патриарха Варфоломея, организовав скандал вокруг Церкви на Украине. История с т.н. томосом ничего хорошего для украинского государства не принесет.

Об этом заявила киевский адвокат Татьяна Монтян во время видео конференции на YouTube с украинским политологом Александром Семченко.

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«Ничего. А ты что думаешь, от этого у кого-то член длиннее станет, или трубы сами отремонтируются? Или экономика вверх попрёт? Что от этого изменится, кроме того, что Варфоломеюшка хапанул кучу бабла? Пиндосы просто дали ему больше, чем Кирилл. Бывает, что поделать», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Монтян обратила внимание, что предоставление томоса горячо приветствовали меджлисовцы, униаты и баптисты.

«Туда (в Стамбул – прим. ред.) ещё Парубий поехал, который тоже «стопудовый» православный. Баптист Турчинов тоже очень сильно за эту тему топил, татары топили. В общем, все топят за всё это дело, кроме основной массы верующих православных на Украине», – отметила Монтян.