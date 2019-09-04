Москаль озвучил ужасный прогноз для Украины

04.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В следующем году Украина погрузится в экономический кризис, который будет усугубляться негативной ситуацией на мировых финансовых рынках.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Закарпатской области, экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лишившись транзита российского газа, украинская ГТС будет стоять пустой. По словам Москаля, поэтому в новый Кабмин были назначены марионетки, которых можно будет обвинить в том, что они не справились с кризисом и «пустить в расход».

«20-й год попадает на год кризиса, мировой масштаб. В мировом масштабе уже начинается. То есть, кто-то должен быть виноват, и потому слепили таких, чтобы их никому не было жалко. Их сожгут, когда начнется кризис и когда начнется – дай Бог, чтобы мы пережили в тепле, в светле этот год.

Потому что то, что говорит наше правительство, что запасы большие, и то, что есть на сегодняшний день, это не соответствует реальности, и не знаю, что говорят наши синоптики, но запасов угля нет, блокада со стороны России идет дальше, – газ, как бы мы не говорили, что покупаем в Словакии, мы покупаем его все равно в России…

Эти пять «потоков», которые идут вокруг Украины, наша труба может если не в эту зиму, то в следующую точно – останется пустой.

Кого-то будет нужно давать в жертву и, думаю, таких и подобрали, чтобы их и народ не жалел, и президент не жалел. Ну, не справились и не справились», – заявил Москаль.

«Сегодня все сидят и думают о каких-то глобальных проблемах в парламенте. Настанет зима, можете меня пригласить – сегодня Украина не готова к зиме. Не готова. Угля нет, эти все, типа закачали в подземные хранилища, третье-десятое – начнутся холода, начнутся проблемы», – резюмировал политик.