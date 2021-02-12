Московская кинотусовка испугалась донбасского фильма о войне

12.02.2021, Москва, Алексей Топоров

Съемочной группе луганского кинофильма «Ополченочка» отказали в российском кинопрокате и в презентации в столичном Центральном Доме Кино. Московские кинодеятели посчитали, что фильм о войне излишне жесток и политизирован.

Запланированная в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве презентация дебютной полнометражной киноленты киностудии «Лугафильм» – «Ополченочка», режиссера Алексея Козлова сорвалась из-за позиции руководства учреждения. В частности, члены худсовета посчитали ленту, рассказывающую о событиях кровопролитной войны, идущей уже семь лет в Донбассе, излишне жестокой и политизированной.

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«Была комиссия человек в восемь, из них двое мужчин, остальные – женщины, – рассказала «ПолитНавигатору» о произошедшем исполнительница одной из главных ролей в картине актриса Наталья Колоскова. – Руководитель Дома кино посмотрела где-то треть ленты, потом вышла, видимо, по делам, а затем пришла к самому концу. Когда кино закончилось, один из мужчин – членов комиссии, начал активно возмущаться, говорить, что фильм очень жестокий… Хотя то, что мы показали – это лишь малая часть того, что происходило на Донбассе. В нашей ленте даже большая часть занятых людей – не профессиональные актеры, а местные жители, гражданские и военные, и сюжет построен на их реальных историях. При этом даже самые жестокие сцены, например сецны пыток, мы старались снять в щадящем зрителя формате, так что там не показано и десятой доли того, что пришлось пережить людям».

При этом двум женщинам из жюри, по словам Натальи Колосковой, картина понравилась за ее правдивость и честность. Поэтому они пожелали фильму успеха, сама же комиссия взяла тайм-аут до понедельника – для того, чтобы определиться с решением. Однако, впоследствии руководителю киностудии «Лугафильм» позвонила директор Дома кино Екатерина Головня и сообщила об отказе в презентации на этой площадке, хотя официальное решение киногруппа должна получить в следующий понедельник.

«Мы все-таки ждем официальное письмо, хочется узнать, под какой формулировкой нам будет вынесен отказ, – рассказал «ПолитНавигатору» Роман Разум. – Кинопрокат в России нашей ленте не светит точно, прокатчики сказали, что не станут вкладываться в рекламу нашего фильма, а сами мы не сможем, поскольку это сотни миллионов рублей. Да и, в целом, у нас сложилось ощущение, что то, какое кино смотреть в России, решают зарубежные студии, в том числе и какие патриотические ленты можно показывать, а какие нельзя. Потому что в патриотической тематике упор делается на период Великой Отечественной войны, что очень важно, конечно, но это наше прошлое, а реальность уже другая».

По словам Разума, прежний директор ЦДК Николай Бородачев с большой симпатией отнесся к работе луганских кинематографистов, готов был организовать московскую презентацию «Ополченочки», однако он скончался полгода назад. И вот новое руководство включило совершенные иные резоны.

«Сказали, что наш фильм – это сплошь политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это ни что иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса. Неприятно, мерзко. Потому как в формате ток-шоу на российском телевидении говорится совсем другое, но так такой формат – в одно ухо влетело, из другого вылетело, а кинолента – это важный культурно-исторический продукт, который заставляет сопереживать, осмыслять и обращаться к теме Донбасса даже далеких от нее людей. Мы обращались и по поводу показа фильм на российских телеканалах, но там говорили примерно то же, что это «политика», ищите, мол, понимание в Администрации президента, если там дадут добро, то мы поставим в эфир», – добавляет директор «Лугафильма».

Сейчас, как заявил Роман Разум, группа фильма «Ополченочка» ищет другую киноплощадку для проведения презентации в столице России, чтобы пригласить туда всех неравнодушных к теме борьбы Донбасса и журналистов. А дальше будет пробовать продвигать ленту через независимые онлайн-киноплощадки.