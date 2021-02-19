Мосты, вокзалы, Тик-Ток

19.02.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Известна фраза Ленина – рецепт того, как революции делать: «Взять мосты, вокзалы, телеграф, телефон…» В нынешних реалиях это звучало бы с акцентом на социальные сети и прежде всего на Тик-Ток.

Совсем недавно отшумели родительские и педагогические грозы, когда молодёжь созывали на митинги через этот веб-инструмент. Не собрали вроде бы. Однако поверье по-прежнему гласит, что именно Тик-Ток превратился в главный рассадник оппозиционных и протестных настроений среди молодёжи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

На то, безусловно, есть основания, да, но ни в коем разе не стоит забывать, что людей молодых и совсем юных интересует, как ни крути, в первую очередь комфорт. И только. А для него, соответственно, необходимы заработки. Вот из этого и вытекает «молодое видение»: живут подростки и юноши не с протянутой рукой, но, ясное дело (особенно в силу возраста, максимализма), им хочется больше.

При этом сам протест – и в том повинны средства государственной пропаганды, кстати, тоже – представляется делом выгодным. На нём можно зарабатывать. Потому не редки случаи, когда тот, кто ещё вчера записывал протестные ролики, «переобувается» и начинает делать контент совсем иной направленности.

На Украине же и вовсе наблюдается любопытная история. Тиктокерша Маламан в январе в своём ролике предпочла путешествие в Россию. И её тут же затравили. Однако позднее случился новый скандал 15-летняя Лиза Леоненко заявила, что украинская мова ей не нужна, а в Киеве все говорят по-русски. Далее – то же, что и с Маламан: угрозы, доносы.

Но вот что особенно любопытно, когда украинских школьников (6 – 11 классов) – то есть, самый смак для Тик-тока – опросили насчёт результатов Евромайдана (революция гидности). Оказалось, что в результате его свергли Януковича – заявило 15 процентов опрошенных, а другие 15 процентов вообще ни о какой гидности не слышали. Только 6,4 процента заявили в качестве итога Евромайдана свободу.

О чём это говорит? О том, что рано, как то говорится, посыпать голову пеплом. Мол, юных дебилизировали. Юных завербовали. Юных украинизировали (это про неньку). И вообще юные у нас совсем плохи.

Во-первых, не плохи. Взгляните, сколь много их побеждает на разнообразных международных олимпиадах. А сколько детей-героев, которые спасают сверстников и взрослых из пылающего дома или из ледяного озера! У нас замечательные дети и подростки. Помните об этом.

Другой вопрос, что они отформатированы трендами. И вот с этим необходимо работать уже серьёзным взрослым дядькам и тёткам. Формировать тренды самим. Не упускать момент, а ведь, будем откровенны, интернет-пространство в России государство упустило – и то, веб-сеть в смысле, превратилась зачастую во вражескую среду.

Хорошо, что в случае с Тик-Током спохватились быстро. Увидели риски. И начали работу. Продолжать и наращивать. Не в смысле придушить свободу – ни в коем разе, а в смысле – направить перемены в конструктивное русло. Если получится, то честь и хвала. А если нет? Что ж, увидим тик-ток революцию. Правда, без захвата мостов и вокзалов.