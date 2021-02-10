«Мы говорим о России больше, чем о себе» – в Киеве констатируют, что русофобия полностью заместила украинство

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русофобия достигла на Украине такого уровня, что в этой стране Россию обсуждают гораздо больше, чем собственное государство, и уже почти ни о чем не говорят, кроме РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила бывшая профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, уволенная за критику закона о тотальной украинизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно психоанализу, ненависть к объекту ненависти – огромное влияние объекта ненависти на местную базу. На Украине степень русофобии достигла такого уровня, что Украина меньше говорит о самой себе нежели, о России.

Каждый украинский информационный день начинается с новостей о том, что плохого случилось у России. Каждая программа по защите исторической памяти начинается с анализа последних пяти столетий российской истории.

У нас не было столько понятий «русский» и «российский», как сейчас. Если отталкиваться от ненависти, то существует опосредованное влияние России.

Реальное присутствие России, которая бы помогала русскоязычным гражданам Украины, сейчас практически низведено до нуля, и эффект этого присутствия в фантазии украинцев – две большие разницы. У нас агентами Кремля могут быть все», – сказала Бильченко.