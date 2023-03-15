Мы наблюдаем переход к активной фазе боевых действий против Крыма – Артамонов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разведывательные действия упавшего в Чёрном море вблизи юго-западного побережья Крыма американского беспилотника говорят о том, что НАТО уже собирает картографические данные для вторжения Украины на территорию полуострова.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У него есть аппарат для картографирования местности – это комбинированная электронно-оптическая тепловизионная станция, которая позволяет проводить очень точное картографирование. Напомню, три месяца назад британская ЧВК Prevail Partners в Одессе заключила соглашение с одесским филиалом СБУ о том, что они собираются создавать и создали «армию по освобождению Крыма». И при помощи специального плавсредства – корабля для удара по побережью заниматься высадкой десанта ДРГ на территорию Крыма. Это совершенно официальная информация. То, что они собираются этим заниматься и то, что уже ведётся активное картографирование полуострова Крым – это дважды два четыре. Наш Генштаб умнее меня, они явно все эти вещи связали воедино, и по этому поводу были предприняты некие военные действия», – сказал эксперт.

Вывод, по его мнению, однозначный.

«Как бы то ни было, не уходя в технические детали, фактически мы восприняли подобный полёт уже как переход (я напомню по поводу одесского соглашения) к активной фазе действий против Крыма», – подчеркнул Артамонов.