«Мы не УССР – мы паразиты» – в Киеве призвали отказаться от подаренных Советским Союзом экономики и границ

26.08.2021 18:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Живущая исключительно за счёт наследия СССР Украина должна стать по-настоящему «свободной» и полностью отказаться от всего, что связывает её с советским прошлым – от экономики до государственных границ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991 году независимость фактически свалилась нам на голову, несмотря на то, что нам казалось, что мы готовы к её обретению. По большому счёту, мы и не знали, что такое независимость, как ею распоряжаться… Мы получили после Советского Союза такой кусок экономики, что продолжаем его проедать по сей день, не особо заботясь о том, как воспроизводить эту самую экономику для будущих поколений. Фактически мы построили паразитарное государство, которое паразитирует на последствиях этого социального эксперимента XX века, который у нас многие не любят», – сказал он.

Кость Бондаренко подчеркнул, что Украина должна стать по-настоящему свободной, а для этого ей необходимо отказаться от всего советского наследия, изменив как экономику, так и границы.

«И это паразитарное государство, паразитирующее на постсоветских деньгах, подходит сегодня к своему завершению. Мы переживаем сегодня процесс трансформации бывшей УССР, которая всё-таки должна превратиться в независимую Украину. Мы так и не перестали быть УССР ни по внутреннему устройству, ни по административно-территориальному делению, ни по границам. То есть, мы дальше продолжаем проедать наследие от СССР, вместо того, чтобы развивать что-то новое», – заключил киевский политолог.