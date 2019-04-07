На фронте серьёзное обострение, защитники Донбасса несут потери

07.04.2019, Москва, Владимир Гладков

На фронте в Донбассе серьёзное обострение, защитники народных республик несут потери.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил российский писатель, экс-замкомбата и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в случае наступательной операции вернусь немедленно, и этого даже не скрываю.

Что касается Донбасса, там за последний месяц людей погибло больше, чем за предыдущие 11 месяцев, там идет обострение военной ситуации, просто у нас не очень много об этом говорят.

У меня в моем подразделении серьезные потери, и в соседних подразделениях серьезные потери», – сообщил Прилепин.