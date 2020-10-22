На границах РФ скопилась масса нерешенных проблем

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Для России важнее быть сильным региональным или континентальным, чем глобальным игроком.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отвечая на вопрос об успешности российской внешней политики последних лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он дал понять, что все зависит от критериев успеха или неуспеха и привел пример российскую операцию в Сирии.

«К сожалению, в истории часто случалось так, что Россия выигрывала войну, но проигрывала мир. В мирную Сирию рано или поздно придут игроки с более глубокими карманами, чем у нас. Естественно, любой сирийский лидер, крайне нуждающийся в финансировании послевоенного восстановления своей страны, поблагодарит нас за помощь и переориентируется на других, более состоятельных партнеров», – говорит Кортунов.

Он не сомневается, что в последние годы Россия стала более активным игроком на мировой арене.

«Наше присутствие сегодня заметно в самых разных регионах мира. Но расширение нашего присутствия, скажем, в Африке или в Латинской Америке никогда не заменит задачу налаживания пусть не дружественных, но хотя бы конструктивных отношений с нашими ближайшими соседями. В каком-то смысле России важнее быть сильным региональным или континентальным игроком, чем игроком глобальным. А если посмотреть на карту, на то, с кем Россия граничит и какие у нас отношения с этими странами, то, боюсь, за исключением Китая и двух-трех союзников из СНГ, тут нам похвастаться особенно и нечем», – считает политолог.

«Да, конечно, вину за это можно валить на наших партнеров, говорить, что они «русофобы», «американские пешки» и т.д. Но в том-то и заключается искусство дипломатии, чтобы вести переговоры с «трудными» и «неудобными» партнерами. Поэтому, суммируя: тактически наша внешняя политика оказалась очень эффективной, но стратегически у России за последние семь-десять лет накопилось очень много нерешенных проблем, которыми все равно придется заниматься. И чем дольше их откладывать, тем труднее будут решения», – резюмировал Кортунов.