На канале Порошенко признали, что украинцы массово гибнут за интересы США

Украина нужна США лишь как инструмент для противостояния с Россией.

Такое признание в эфире телеканала «Прямой» сделал украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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К сожалению, это та цена, которую мы платим за то, чтобы существовать, как суверенное государство и вообще, как украинская нация и государство Украина», – рассказал Жданов.

«США воюют нашими руками. И то, что они пытаются режиссировать этот конфликт, я тоже соглашусь. Демократическая партия никогда не делает ничего просто так, только с наличием собственной выгоды. Я здесь вижу политическую и экономическую выгоду для США в нашем конфликте.

Он добавил, что старая Европа хочет замириться с Россией, в отличие от англосаксов.

«Есть война на геополитическом уровне. То, что США, Великобритания ведут войну. Англосаксонский клуб и Восточная Европа.

Старая Европа – нет, она ждёт, ищет лазейку, чтобы посадить нас за стол переговоров с Россией и чтобы успокоить, умиротворить Путина, чтобы задружиться с ним и вернуть всё, как было, статус-кво до начала войны. …

На геополитическом уровне идёт война для того, чтобы выбить полностью РФ с мирового политического Олимпа, и ослабить, поставить Россию на уровень страны третьего мира, на уровень сырьевого придатка. Для того, чтобы Россия не могла влиять на международные процессы и с Россией не надо было нигде совещаться или согласовывать.

И есть война нашего уровня – национально-освободительная война в борьбе за существование государства Украина и нации украинцев. И в этом наши интересы с Западом совпадают.

Одни мы эту войну вытянуть не можем, потому что у нас армия недостаточно сильна, с вооружением вообще труба. Мы воюем сегодня с колёс фактически за счёт помощи Запада.

К сожалению, Запад пользуется этим, мы платим такую цену жизнями наших солдат за то, чтобы победить в этой войне. Цели в этой войне англосаксонского клуба и Старой Европы кардинально отличаются», – констатировал украинский эксперт.