На кладбище в Евпатории сгорела могила бойца СВО

Любовь Смирнова.  
13.02.2023 11:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия


В Евпатории на кладбище пгт Мирный сгорела могила бойца, погибшего в ходе военной операции на Украине.

Отец военнослужащего предполагает поджог и в целом недоволен отношением городской администрации к «Аллее героев» – отведённый сектор мало похож на почетное место захоронения отдавших жизни по призыву Родины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории на кладбище пгт Мирный сгорела могила бойца, погибшего в ходе военной операции...

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«Сектор 4 «В», «Аллея героев», ребят, погибших в СВО, – рассказывает за кадром видео отец погибшего бойца. – Просевшие могилы, одна из них сожжена. Это могила моего сына. 9 февраля нам вручили его Орден Мужества, просто в кабинете военкомата отдали и все. А с субботы на воскресенье какая-то тварь подпалила могилу.

Эксперт, который приезжал из МВД осмотрел и сказал, что это явно поджог. Ни сторожа, ни видеонаблюдения, ничего нет. Могилы просели. Я считаю, что администрации города нужно это контролировать. Что за отношение к пацанам молодым, которые отдали свои жизни?!».

В комментариях под видео евпаторийцы предположили, что причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем. Те же сослуживцы нередко «дают прикурить» на могиле бойца, что приводит к пожару.

Но с неподобающим оформлением «Аллеи героев» согласны все, особенно с учетом потраченных в декабре 32 миллионах рублей на новогоднюю иллюминацию.

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