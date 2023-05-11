На крымском ТВ Украине предрекли военное поражение

Украина стянула огромные силы для прорыва линии обороны, и пока с ними работает наша авиация, включая дальнюю.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия будет очень сильно побита, она может лишиться того своего ядра, огромного ядра, там уже поговаривают, что одна только группировка насчитывает 80 тысяч человек. Я думаю, что это будет сражение, которое добавит немало позора украинской армии, а, возможно, и станет таким переломным моментом нашей специальной военной операции, – отметил он. – Я всё-таки отношусь к тем людям, которые не насмехаются над тем или не исключают того, что много раз обещанное украинское контрнаступление оно не состоится вообще. Я сторонник того, что оно всё-таки состоится. Слишком много оружия передал Украине Запад, слишком много денег заплачено Зеленскому и его клике, слишком большие силы стянуты украинцами на поле боя и, естественно, они же там не собираются самогон пить и сало есть. Когда собираются такие группировки, они не могут стоять бесконечно, они продолжают готовиться. Они пока не выступают, потому что мы им портим все их планы. Вы заметили, столько за последние 2-3 дня было таких артиллерийских и ракетных ударов. Никогда наша авиация, включая дальнюю, не работала с такой интенсивностью, как в эти дни. Цель таких ударов конечно одна – сломать планы так называемого контрнаступления». Давая оценку последним позициям на фронте, военный корреспондент Александр Сладков подчеркнул, что «у нас есть чем бить, поскольку мы никогда не стреляем остатками, и второе – у нас наладилась новая разведывательная сеть, которая надо признать, к началу СВО была разгромлена… И третий – мы владеем инициативой, мы знаем, когда нам бить, и самое главное куда».

«Со Сладковым однозначно нужно согласиться, потому что это, пожалуй, при уважении всех наших военных журналистов, самый авторитетный человек, имеющий военное образование, огромный журналистский опыт и, в том числе, связи в различных структурах, в том числе на самом верху Минобороны. Поэтому он говорит именно о том, в чём не просто осведомлён, а в чём убеждён,- отметил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв. – Действительно, анализ последних событий свидетельствует о том, что мы повысили интенсивность своих действий, причём не просто интенсивность, но и избирательность. Если раньше речь шла о нанесении ударов по энергетической структуре, которая, кстати говоря, уже успела восстановиться, и сегодня Украина уже экспортирует электроэнергию в часть приграничных территорий, сейчас речь идёт о нанесении ударов именно по объектам военной инфраструктуры, узлов коммуникаций, хранения боезапаса и размещения, в том числе кадрового состава, включая иностранных наёмников. Я думаю действительно, с точки зрения разведки, начиная от космоса, заканчивая агентурой, в этом смысле сработала таким образом, как необходимо. При всей динамике передвижения, поступления новой техники – всё-таки мы способны выявлять места их сосредоточения и туда наносить удар. Плюс ко всему, в данном случае работа идёт в различных сферах, включая и нашу дальнюю авиацию – бомбовозы как мы на бытовом языке говорим. Что же касается Черноморского флота, то практически с первого дня он активно участвует в СВО… 13 мая 240 лет рождения Черноморского флота, юбилейная дата, и флот отмечает её конкретными делами, именно тем, на что он ориентирован, к чему предназначен».