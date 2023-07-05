На одних пляжах не выехать – депутат напомнил об огромном потенциале Севастополя

Перспектив у туристического Севастополя в условиях жёстких санкций намного больше, чем у Севастополя промышленного. По этой причине в стратегию развития города, принятую в 2017 году и рассчитанную до 2030 года, нужно вносить изменения.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Законодательного собрания Севастополя, кандидат экономических наук Вячеслав Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, надо пересматривать. Ситуация меняется, и я скажу, что действительно, туризм может сыграть большое значение в экономике Севастополя в условиях, когда другие отрасли не могут развиваться. Я думаю, что, все-таки, ударными отраслями в Севастополе должны быть отрасли, связанные с портом, они всегда были очень высокоэффективными, инфраструктура, связанная с перевалкой грузов, с обслуживанием морского транспорта и тех же яхт. И второе направление – это высокие технологии. У нас из высокотехнологичных предприятий разве что «Коралл» постоянно держится на плаву, уверенно работает. Хотя сейчас нефтегазовая отрасль попадает в сложное положение, и у «Коралла» перспектива по производству буровых установок не такая радужная», – подчеркнул он.

Потенциал Севастополя в высоких технологиях. По оценке депутата, не используется в полной мере, потому что, с одной стороны, есть санкции, с другой стороны – эти санкции вынуждают предприятия и специалистов перебазироваться в другие регионы и даже другие страны.

«Получается, остается возможность развития той самой туристической инфраструктуры, и перспектива туризма очень большая. Очень красиво развивает тот же самый винный туризм и «Золотая балка», и вообще весь проект, связанный с терруаром имеет очень большие перспективы, и много небольших предприятий этой отрасли могут быть изюминкой для этого направления туризма. С другой стороны, мы знаем, что специфика Севастополя – это исторический, патриотический туризм. Это очень интересное перспективное направление, которое у нас имеет возможности для развития. Еще и такой момент есть у нас, как спортивный туризм», – указал Аксёнов.

Он сообщил, что владелец одного из крупнейших спортивных комплексов города более 10 лет не может согласовать строительство спортивной гостиницы для размещения спортсменов, приезжающих в город на тренировки и состязания.

«Важно чтобы город оказывал поддержку и нашим предпринимателям, которые уже показали, что они вкладывают в город, в городскую инфраструктуру», – заключил Аксёнов.