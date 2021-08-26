«На пирожок просящему: подарок МВФ даже взяткой не назовёшь!» – экс-депутат Рады

26.08.2021 18:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На фоне грядущих убытков после запуска «Северного потока-2» и проблем в случае принятия Украиной беженцев из Афганистана – перечисленные от МВФ Киеву 2,7 млрд. долларов кажутся жалкой подачкой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной рады Александра Кужель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За что нам дали 2 миллиарда? Если это дали компенсацию, чтобы мы не говорили ни слова против «Северного потока» – это один вопрос, потому что мы 3 миллиарда долларов получаем за транзит газа ежегодно, а если пойдёт «Северный поток» будет по-другому, тогда мы теряем. Если это частичная компенсация за такое политическое решение, то это не подарок, это даже взяткой нельзя назвать, потому что взятка должна иметь какую-то экономическую выгоду. Это такой откуп, на пирожок вы дали просящему на улице!», – заявила Кужель.

С другой стороны, добавила экс-депутат, если эти средства связаны с вопросом принятия беженцев из Афганистана, то это тоже очень маленькая сумма.

«Потому что мы не можем ни одной копейки тратить из бюджета по этому вопросу, потому что мы ничего не сделали для наших граждан, которые покинули временно оккупированные территории… Это отношение к своим гражданам. У меня это очень болит, потому что это люди, которые кинули всё, это страшное дело – и крымчане, и с Донецка, и с Луганска. Вот это не принимается», – возмущалась свидомая Кужель.