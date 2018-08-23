На пятый год в России Севастополь продолжает бороться с тяжелым украинским наследием в медицине

23.08.2018, Москва, Елена Острякова

Антон Бахлыков уволен с должности директора департамента здравоохранения Севастополя. Об этом сообщает севастопольский сайт «Форпост» со ссылкой на источник. По данным издания, новым директором станет доктор медицинских наук из Москвы Сергей Шеховцов.

Так совпало, что за несколько часов до появления этой информации ситуацию в здравоохранении Севастополя в интервью «Политнавигатору» прокомментировала сенатор РФ Ольга Тимофеева.

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Она полагает, что все четыре года в России становлению государственной системы медицины в городе небезуспешно противодействует организованная группа коррупционеров украинских времен.

«Я считала в 2014 году и считаю сейчас, что возглавлять здравоохранение должен человек с материка. Потому что при Украине сложилась система, когда государственное здравоохранение финансировалось таким образом, что стало выполнять функцию перенаправления потоков по платным клиникам. Человек либо перенаправлялся в платную клинику, либо решал свою проблему со здоровьем посредством конверта, который передавался лечащему доктору. За этой системой стояли определенные люди, функционеры, которых мы в Севастополе все хорошо знаем», – сказала Тимофеева.

Сенатор высоко оценила деятельность первого директора департамента здравоохранения в Севастополе Юрия Восканяна.

«Ему пришлось тяжело, потому что он не только выстраивал новое, но и противодействовал старой украинской системе, которая, сформировав ассоциацию врачей и найдя инструмент, стала сопротивляться крайне активно», – сказала Тимофеева.

Юрий Восканян ушел в отставку через месяц с небольшим после прихода в город нового губернатора Дмитрия Овсянникова – в сентябре 2016 года. Его место заняла Ольга Емельяненко, перебравшаяся в Севастополь из Саратовской области. Она продержалась на должности меньше года. Ее сменил Антон Бахлыков – также на год.

«Они начали очень быстро искать компромисс с нашими частными клиниками и теми, кто держал всю эту систему частной медицины. Если в 2016 году только 3% средств ОМС передавалось в частные клиники, то в 2018 году план уже был изменен на 57%. Это значит усечение госзаданий государственных клиник, фактически недофинансирование с последующим сокращением. Были «почиканы» все направления, которые можно было переводить в государственные программы и финансовоемкие госуслуги», – говорит Тимофеева.

В итоге, по ее мнению, в Севастополе пока побеждает украинская система, которая вынуждает платить за получение качественной медицинской помощи. Это уже в январе 2017-го привело к неминуемому кризису.

«На данный момент мы занимаем первую позицию по стране по младенческой смертности. А ведь раньше были лучшими по этому показателю. Доработались. Можно делать разные предположения. Но подобные тенденции – первый признак того, что отсутствует система управления отраслью. Это подтвердили и две проверки госздравнадзора и севастопольской прокуратуры», – говорит сенатор.

По ее словам, несколько месяцев назад Бахлаков пытался спасти ситуацию и представить концепцию развития отрасли здравоохранения, но на деле она свелась к оптимизации больниц и поликлиник.

«В севастопольское здравоохранение должен прийти самодостаточный человек, свободный в своих действиях. Но все зависит от того, какие цели он будет ставить. Если он будет просто осваивать бюджетные средства, то он выберет одни инструменты. Если он будет примерять на себя кафтан временщика и рассматривать Севастополь как трамплин, он будет выбирать другие инструменты. Если он будет имитировать деятельность, это будут третьи инструменты. Я специально прохожусь по негативным сценариям, потому что хотелось бы, чтобы человек, который придет в отрасль здравоохранения, думал прежде всего о людях. И создавал среду, которая будет приемлема для жителей города».

Но любой человек, который начнет отрабатывать программу на государственное здравоохранение, тут же столкнется с оппозицией лице наших «бывших», владельцев частных клиник, которые выстроили параллельную систему. Им эту систему нужно сохранить. Этой когорте из прошлого не нужна современная больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер, потому что это прямая конкуренция, которая не позволит им зарабатывать на жителях города», – сказала Ольга Тимофеева.