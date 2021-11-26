Россия должна помочь главе ДНР Денису Пушилину занять кресло Владимира Зеленского в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине ведь есть достойные политики, например, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика. Формально, мы же признаём Минские соглашения, мы говорим, что это часть Украины. Давайте таких политиков, как Денис Пушилин, выводить на общеукраинскую политическую сцену.

Посмотрим, и года через два это будет новый президент «незаливной» Украины, и здесь Гордей Белов будет кричать: «Слава, слава, ура». Если Денис Пушилин станет президентом Украины, наконец-то, будет тройственный союз братских славянских государств» – сказал Коротченко.