На российском ТВ предложили заменить Зеленского на Пушилина

26.11.2021  23:46 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия должна помочь главе ДНР Денису Пушилину занять кресло Владимира Зеленского в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна помочь главе ДНР Денису Пушилину занять кресло Владимира Зеленского в Киеве. Об...

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«На Украине ведь есть достойные политики, например, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика. Формально, мы же признаём Минские соглашения, мы говорим, что это часть Украины. Давайте таких политиков, как Денис Пушилин, выводить на общеукраинскую политическую сцену.

Посмотрим, и года через два это будет новый президент «незаливной» Украины, и здесь Гордей Белов будет кричать: «Слава, слава, ура». Если Денис Пушилин станет президентом Украины, наконец-то, будет тройственный союз братских славянских государств» – сказал Коротченко.

Напомним, ранее сам Пушилин неоднократно заявлял, что конечной целью республик Донбасса является интеграция с Россией, а не участие в проекте самостийной Украины.

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